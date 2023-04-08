إزالة حالتي بناء مخالفة وإجراءات ضد مخالفة شروط الترخيص فى نبروه

الدقهلية - شريف الديب

أكد المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، بشن حملة برئاسة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، وبحضور مسئولي إدارة التموين بتنفيذ حملة تفتيش على أفران الخبز البلدي ومتابعة المخابز بقري بهوت والطيبة وطبنوها وكفر بهوت بالتنسيق مع إدارة تموين نبروه، أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لأصحاب المخابز بسبب التلاعب في مواصفات الخبز ونقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تابع أعمال البناء القائمة بنطاق مركز نبروه ومراجعة التراخيص، والتأكد من عدم وجود مخالفات وأن جميع الأعمال تقام وفقاً للرخصة الممنوحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المواطنين لمخالفة شروط ترخيص البناء في قرية الطيبة.

كما تابع رئيس مركز و مدينة نبروه أعمال ايقاف محاولة تعلية وإزالة سور مخالف وبدون ترخيص فوق سطح الدور الارضي لمبني على الأرض الزراعية بقرية كفر الابحر ،وكذلك فك وإزالة سمل متعدي على الشارع العام ومخالف للرخصة بقرية كفر بهوت.

وقام المهندس محمد البسيوني بالإشراف على إقامة معرض اليوم الواحد بقرية نشا لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة والذي يضم عددا كبيراً من الجهات المشاركة ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والمستلزمات المنزلية والملابس بخصومات تصل إلى 50% عن أسعارها في الأسواق.

وتابع رئيس مركز ومدينة نبروه خروج المعدات من الحملة الميكانيكية وتواجدها فى الشوارع وعملها بكامل كفائتها و متابعة اعمال النظافة العامة وكنس الأتربة الناعمة بشوارع مدينة نبروه ومتابعة نقل كميات القمامة إلى المقلب العمومي.

تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات المختلفة، وفي إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه.