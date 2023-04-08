إحالة مدير مدرسة وعامل بنجع حمادي بقنا للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

قرر أبو الوفاء عبد السلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إحالة مدير مدرسة إعدادية والعامل النوبتجي للشؤون القانونية للتحقيق، لمخالفته خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت والمباني الحكومية والشوارع على مستوى المحافظة، وتركه أنوار الحجرات الدراسية مضاءة نهاراً دون داع.

وشدد مدير عام الإدارة، علي مديري المدارس جميع المراحل التابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي، بضرورة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت والمباني الحكومية، مؤكدا علي تحميل كل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من آثار.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد عقد اجتماعا موسعا خلال الأسبوع الماضي ، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت والمباني الحكومية والشوارع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

و شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع علي ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، علي أن يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة والمنشآت الرياضية واستخدام كشافات ليد موفرة للطاقة بالشوارع، واستبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع، فضلا عن استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة لإضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة.

وأكد محافظ قنا، أن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء من شأنها أن تسهم فى توفير الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك سعياً لتصدير تلك الكميات من الغاز لتوفير المزيد من العملات الأجنبية.