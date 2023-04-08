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"أوقاف بورسعيد" تعلن المساجد المحددة للاعتكاف فى المحافظة.. تعرف عليها

السبت، 08 أبريل 2023 11:01 ص
"أوقاف بورسعيد" تعلن المساجد المحددة للاعتكاف فى المحافظة.. تعرف عليها وزارة الأوقاف- أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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حددت مديرية الأوقاف فى محافظة بورسعيد، مساجد الاعتكاف فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد. 
 
وجاءت المساجد كالتالي : الكريم، النشار، المجمع الإسلامي، الرحمن الرحيم، سرحان، مریم، العظيم، المسجد الكبير، عبد الرحمن لطفي، الشاطئ، التوكيلات، النصر، حمزة، التوفيقي، الإحسان، المجمع الإسلامي، العباسي، والسلام الكبير.
 
وأوضح جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، أن لجان المتابعة تعمل ليلاً ونهاراً في المساجد خلال الشهر الكريم لمتابعة أعمال النظافة والتطهير للحفاظ علي صحة المصلين وكذلك توفير الجو الملائم للعباده .
 
وأشار عواد إلى أنه تم التنبيه على مسئولى المساجد والأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات التى أكدت عليها وزارة الأوقاف قبل بدء شهر رمضان المبارك.
 
وأضاف، أنه ستستمر دروس العلم فى كافة المساجد وفقا للخطة التى وضعتها مديرية الأوقاف بالمحافظة قبل بدء شهر رمضان، لافتاً إلى أنه ستقام الشعائر كاملة خلال العشر الأواخر. 
 
 
 
 

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