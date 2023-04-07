قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف بشمال سيناء تحت عنوان "السكينة فى القرآن"

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تنفيذ قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف بمساجد شمال سيناء، تحت عنوان "السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم وفضائل العشر"، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ( شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

و تم أداء القافلة المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمساجد محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة 16رمضان 1444هـ )، بمساجد شمال سيناء بواقع (10 علماء)، على رأسه الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الذى نفذ القافلة بمسجد النصر، تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم وفضائل العشر ".

والشيخ خالد عبد العزيز سليمان العيسوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية ، مسجد القرماني– العريش، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب ، مسجد أبو بكر الصديق– العريش، و الشيخ عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الحمد لله– العريش، والشيخ محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب، مسجد العاطي الوهاب– العريش، و الشيخ محمود فاضل عبد الفضيل واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الفتاح– العريش، والشيخ محمد مسعد السيد عبده إمام وخطيب ، مسجد الهادي– العريش، و الشيخ أشرف سامي سالمان عمرو واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، مسجد الأزهر– العريش، و الشيخ محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب، مسجد أم القرى– العريش، و الشيخ علي السيد عبد الجليل سلامة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية ، مسجد الرفاعي– العريش.