أعشاب لمحاربة حساسية الربيع.. منها النعناع والزنجبيل

كتب حسام الشقويرى



لذا إليك عشرة من أفضل العلاجات العشبية الطبيعية لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية. 1 - نبات القراص يعمل نبات القراص كمضاد طبيعي للهستامين ، مما يساعد جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لمسببات الحساسية ويقلل من الأعراض مثل العطس وحكة العين. نبات القراص غني بفيتامينات A و C! تناول نبات القراص في شكل كبسولات أو اشرب شاي نبات القراص الطازج ثلاث مرات يوميًا. على الرغم من أن الربيع يجلب الكثير من الأشياء الترحيبية - أشعة الشمس والزهور ونهاية الشتاء البارد - إلا أنه يشير أيضًا إلى بداية موسم الحساسية . قل مرحبًا للعيون المليئة بالحكة والحمراء والحلق المتهيج وسيلان الأنف. بغض النظر عن المصدر ، ليس هناك ما هو أسوأ من عدم القدرة على الاستمتاع بالطقس الدافئ الجديد ،وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork .يعمل نبات القراص كمضاد طبيعي للهستامين ، مما يساعد جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لمسببات الحساسية ويقلل من الأعراض مثل العطس وحكة العين. نبات القراص غني بفيتامينات A و C! تناول نبات القراص في شكل كبسولات أو اشرب شاي نبات القراص الطازج ثلاث مرات يوميًا.



البابونج البابونج مضاد للالتهابات يساعد على تهدئة جفاف العينين والحكة. لراحة سريعة ، ضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.

نعناع

يعمل النعناع كمزيل احتقان قوي. نقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يغسل الجيوب الأنفية ويجعل التنفس أسهل قليلاً.

زنجبيل

يُعد الزنجبيل مع العسل مسكنًا طبيعيًا رائعًا للألم يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب. لتحضير كوب لطيف من شاي الزنجبيل ، يُطهى على نار خفيفة مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور حديثًا (أو ملعقتان صغيرتان من المسحوق المجفف) في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق ، ويضاف العسل حسب الرغبة.

عسل

للعسل خصائص علاجية ومهدئة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض السعال أو التهاب الحلق. تساعد ملعقة من العسل ، سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاي ، على الشعور بالراحة.

الزعتر

يمكن أن يكون الزعتر مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال والاحتقان والتهاب الحلق لأنه مقشع ومضاد للميكروبات. انقع ملعقتين صغيرتين من الزعتر الطازج لصنع الشاي الخاص بك ، أو اشتر أكياس الشاي المعدة تجاريًا.