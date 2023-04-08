أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث سجل خام القياس العالمى 85.12 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.70 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة المالية الروسية انخفاض إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية في يناير ــ مارس من العام الجاري بــ 45 % بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.

وقال تقرير لوزارة المالية الروسية: "لقد بلغت إيرادات النفط والغاز في الميزانية 1,635 تريليون روبل ( حوالي 20,6 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف التقرير: "يعود السبب في هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار نفط خام "الأورال" الروسي وصادرات الغاز الطبيعي".

وأشار التقرير إلى أنه جرى استخدام أموال"صندوق الرفاه الوطني" لتغطية عائدات النفط والغاز غير المتحصل عليها لضمان استقرار نظام الميزانية في مواجهة التقلبات في عائدات النفط والغاز، موضحة أن تصحيح آلية تحديد الوعاء الضريبي الخاص بشركات النفط والغاز في روسيا والتخفيض التدريجي للخصومات السعرية لنفط خام "الأورال" سيسهمان في التعافي التدريجي للإيرادات الضريبية من قطاع النفط في النصف الثاني من هذا العام.

ولفتت المالية الروسية في تقريرها إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4,042 ترليون روبل (50,8 مليار دولار تقريبا) بإنخفاض 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.