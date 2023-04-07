أسعار النفط تسجل 85.12 دولار لبرنت و80.70 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 85.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.70 دولار، عند تسوية تعاملات الخميس الماضى، حيث حققت الأسعار مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى.

وقال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن قرار"أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط يسبب إزعاجًا لدول العالم الكبرى، التى تعتمد كليًا على النفط فى حياتها اليومية، ومجالاتها الصناعية.

وأضاف البهواشى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تخفيض إنتاج النفط الذى نشهده اليوم ليس التخفيض الأول، مضيفا :" حدث قبل ذلك في أكتوبر الماضي، حيث أننا تجاوزنا تخفيض إنتاج 3 ملايين و750 ألف برميل."

وتابع: " أعتقد أن هذا التخفيض سيؤثر على قلة المعروض، مما يؤدى لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وهذه الخطوة جاءت نتيجة لعدة أسباب، حيث أن المؤشرات السلبية التى تصدر يومًا بعد يوم من كل المؤسسات المالية الدولية، تتوقع استمرار حالة الانكماش وتباطؤ النمو مع استمرار حالة الضبابية.

انتقدت الولايات المتحدة قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل.