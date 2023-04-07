وزير السياحة يعقد لقاءً مع كبار منظمى الرحلات العاملين فى السوق الفرنسى

كتب محمد أسعد

اختتم اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية التي يقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس، لافتتاح معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بباريس، والذي تم افتتاحه أمس، وستستمر إقامته حتى 17 سبتمبر المقبل، حيث قام الوزير، بعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من كبار وأهم منظمي الرحلات العاملين في السوق الفرنسي.

وشارك في حضور اللقاء السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمي الرحلات، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري ولا سيما من السوق الفرنسي.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن السياسات العامة للوزارة، والاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضاً الخطوط العريضة وأبرز محاور هذه الاستراتيجية المتمثلة في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

واستعرض أحمد عيسى مختلف الإجراءات والبرامج التي تقدمها الوزارة للتعاون وتشجيع الشراكة المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية ولا سيما في ظل أهمية دورهم بالنسبة لصناعة السياحة في مصر وبما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران، وبرامج التسويق والحملات الترويجية المشتركة.

وتطرق الوزير للحديث عن الجهود والخطط التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة والارتقاء بالدور الرقابي لها، وتطوير الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية بما يساهم في تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بالمقصد السياحي المصري.

كما استمع الوزير إلى آراء ومقترحات الحضور من منظمى الرحلات، وقام بالرد على استفساراتهم لدفع مزيد من الحركة الوافدة لمصر وبما يساهم في بث أعلى قدر من الثقة لدى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر بالمقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد استهل زيارته أمس للعاصمة الفرنسية باريس، بعقد مؤتمر صحفي دولي حضره عدد كبير من السياسيين والمسئولين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام الدولية وخاصة الفرنسية، أعلن خلاله عن افتتاح معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" مساء أمس في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية.