الجيزة: إزالة 6 محال مقامة بالمخالفة بشارع البوهى ضمن خطة تطوير القطاع

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إزالة 6 محال تجارية مقامة بالمخالفة بجوار مسجد 6 أكتوبر بشارع البوهي من خلال حى شمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن إزالة التعديات على الأرصفة والطريق العام في إطار خطة تطوير شارع البوهي بحي شمال الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الإزالة تأتي ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق وذلك بالتعاون مع هيئة مترو الأنفاق تمهيدا للتطوير الشامل لمواكبة النقلة الحضارية التي يشهدها ذلك القطاع بالتزامن مع استعداد تشغيل محطة مترو الأنفاق.

ووضعت الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق مخططا لتطوير محيط مسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق المار بشوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية بأحياء شمال الجيزة والوراق، من حيث رفع كفاءة الشوارع والرصف وتحسين الحركة المرورية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه بمحيط محطة مترو أنفاق الكيت الكات التابعة للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وتشمل أعمال التطوير استثمار كافة المساحات أسفل وبمحيط مسار المترو بتلك الشوارع لإقامة مواقف وساحات انتظار وأسواق حضارية ومنافذ للخدمات، وتحديث لشبكة الإنارة وتوفير شبكة صرف لمياه الأمطار وتنفيذ تخطيط مرورى للقضاء على مشاكل المرور بشوارع (المطار والبوهى والقومية ومتفرعاتهم) وحتى الطريق الدائرى.