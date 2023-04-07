لقي 46 شخصا مصرعهم جراء اعتداء شنه مسلحون على قرية ريفية شمالي وسط نيجيريا، خلال اشتباكات شائعة متبادلة بين الرعاة الرحل والفلاحين المستقرين الذين يتنافسون على الأرض والموارد.
وقال المستشار الأمني لحاكم ولاية بينو في نيجيريا - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية الجمعة - إنه تم العثور على جثامين الضحايا، غير أن العديد من الأشخاص لا تزال مدرجة على قائمة المفقودين، متوقعا أن ترتفع عدد الضحايا القتلى.
كما ألقى باللوم في الحادث على الرعاة الذين لا طلما يعتدون على المجتمعات المحلية على مدار الشهر الماضي، لافتا إلى أنه تم نشر الجنود في المنطقة لحفظ الأمن والهدوء.
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