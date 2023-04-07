وقال المستشار الأمني لحاكم ولاية بينو في نيجيريا - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية الجمعة - إنه تم العثور على جثامين الضحايا، غير أن العديد من الأشخاص لا تزال مدرجة على قائمة المفقودين، متوقعا أن ترتفع عدد الضحايا القتلى.



كما ألقى باللوم في الحادث على الرعاة الذين لا طلما يعتدون على المجتمعات المحلية على مدار الشهر الماضي، لافتا إلى أنه تم نشر الجنود في المنطقة لحفظ الأمن والهدوء.