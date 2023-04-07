مطار أبو سمبل الدولى يستقبل أولى رحلات مصر للطيران من أسبانيا

استقبل مطار أبو سمبل الدولى ، أولي رحلات مصر للطيران رقم MS3919 القادمة من مطار مورسيا وعلي متنها 140 سائحا اسبانيا ضمن خطة وزارة الطيران لجذب السياحة الإسبانية لمدينة أبو سمبل، حيث تسير مصر للطيران رحلات خاصة من 16 مدينة اسبانية مباشرة إلي مطار أبو سمبل الدولي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيا لنقل مايقرب من 5 آلاف سائح أسباني إلي مدينة أبو سمبل.

وتضم هذه السلسلة تشغيل رحلات خاصة من كل من الباسيتي وزاراجوزا وبلد الوليد ولاكرونيا ومدريد وبرشلونة وغرناطة واشبيليه وبالما دي مايوركا و اندلسية واليكانتي وبامبلونا واستورياس والميريه وليون.

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات للمطار بالاستعداد الكامل لاستقبال تلك الرحلات الجديدة وتيسير إجراءات سفر و وصول الركاب ، مؤكدا على أهمية مثل هذه الرحلات لدعم السياحة بمدينة ابو سمبل و تنشيط حركة الطيران بالمطار.