مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انهيار سقف عقار بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بحي الجمرك فى الإسكندرية، وذلك دون تأثير على العقارات المجاورة، بحارة المغاربة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999، وأن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية وأنقذت الحماية المدنية 3 أشخاص عقب إصابتهم بكسور وتم استخراج جثة شخص آخر أسفل العقار، من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.



انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة بالإسكندرية