مسئول روسي: خصائص فيروس كورونا البيولوجية ربما جرى تعزيزها بشكل مصطنع

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قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية الفريق إيجور كيريلوف إن خصائص فيروس كورونا البيولوجية ربما جرى تعزيزها بشكل مصطنع.

وأوضح كيريلوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن كل سلالة جديدة من فيروس "كورونا" تم تحسين الخصائص البيولوجية العسكرية فيها، حتى تسبب متغير سلالة "أوميكرون"، وعلى الرغم من الحجر الصحي الصارم، في زيادة كبيرة في الحالات بالصين.

وأشار كيريلوف إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى أن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إشراك الإدارات الحكومية غير الأساسية والتي لا ترتبط مباشرة بقطاع الرعاية الصحية في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية.