مدير مكتبة الإسكندرية يشارك باجتماعات اللجان المختصة بمبادرة "نوابغ العرب"

الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في الاجتماعات الخاصة باللجان المختصة بمبادرة "نوابغ العرب"، المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4-6 إبريل 2023.

وتأتي المبادرة كأكبر حراك علمي في العالم العربي للإشراف على النوابغ المتميزين في العالم العربي من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين العرب في العلوم الطبيعية، والطب والاقتصاد، والأدب والفنون والهندسة والتكنولوجيا والعمارة والتصميم، لتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

كما تضمنت الزيارة جولة للتعرف على مرافق منطقة 2071، وجولة في متحف المستقبل. كما قام بزيارة مكتبة محمد بن راشد وقام بجولة فى المكتبة، اصطحبه فيها محمد احمد المر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.