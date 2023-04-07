محافظ مطروح يوجه بإزالة كافة المعوقات بشبكة الصرف الصحى.. صور

كتب - أحمد الزغبي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة ميدانية، بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة، ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح، أعمال رفع كفاءة شارع العمدة فرج بالكيلو3 ، لمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة البنية التحتية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإزالة كافة المعوقات بشبكة مياه وصرف صحى، ونقل أعمدة كهرباء قبل الرصف مع الاستماع لأراء ومقترحات أهالي المنطقة، موجها بأهمية تضافر جهود الاهالي لمنع سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى حرصا على سلامة المواطنين، كما تفقد محافظ مطروح مدخل المدينة، موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة ردم أعمال مد الشبكة عبر الطريق وإعادة الشيئ لأصله لتيسير حركة السير، والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة .

كما وجه محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة حول السوق بمدخل المدينة ورفع كفاءة دورات المياه داخل السوق، موجها بالتزام الباعة داخل السوق ومنع أى عشوائيات والتيسير على الملتزمين منهم.

كما وجه محافظ مطروح، بالتزام أصحاب شادر الخضار بجوار محلات بيع المنتجات البيئية بشارع شكرى القوتلي بالالتزام وعدم التعدى على الشارع مع المتابعة المستمرة ، كما وجه محافظ مطروح بدراسة عمل دورات مياه عمومي بمشروع موقف اتوبيسات النقل الجماعي .

كما حرص محافظ مطروح، على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين خلال الجولة التفقدية موجها للجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض عليه.



جولة محافظ مطروح



محافظ مطروح في جولة ميدانية