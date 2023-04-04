محافظ مطروح: توظيف 1396 فنى بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة

مطروح - فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة قام بتوفير وتشغيل وتعيين 1396 من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية ، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من فرص العمل لابناء المحافظة وفى إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل لأبناء مصر مع ما تحتاجه من مزيد من القوى العاملة، مؤكدًا على أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها

وقال عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أن مكتب تشغيل الضبعة التابع للمديرية نجح فى توفير فرص عمل وتشغيل وتعيين 1396 من العمالة الفنية المدربة من أبناء مطروح ومحافظات الجمهورية للعمل بمشروع الطاقة النووية السلمية بمحطة الضبعة وذلك بشركتين عاملتين بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد نشر الإعلان عن التقدم لتلك الوظائف

وأشار مدير عام القوى العاملة، فى مطروح، إلى أنه طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 يتم الزام صاحب العمل بموافاة الجهة الادارية فى دائرة محل العمل بشهادة قيد العامل.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على ارض مطروح فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.