محافظ الدقهلية يكلف التضامن بدعم وتعويض لإحدى الأسر المتعرضة لحريق.. صور

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعويض لأحد الأسر بقرية عرب زيدان بالفروسات التابعة لمركز المنزلة، لتعرضهم لحريق أسفر عن نفوق 8 مواشي .

ووجه "المحافظ"، بسرعة صرف تعويضات مالية فورية للأسر المتضررة من الحريق ومواد غذائية تشمل كافة أنواع المواد الغذائية.

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية، والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن، أن لجنة الإغاثة بالإدارة الاجتماعية للتضامن الاجتماعى بالمنزلة، توجهت لمعاينة الحادث وحصر الخسائر ومساعده الأسر المضارة ، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وطبقا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2022، يتم صرف مساعدة عن خسائر الممتلكات بحد اقصي 20 ألف جنيه لكل أسرة مضارة من الحادث بعد استيفاء محاضر الشرطة والمستندات المؤيدة للصرف.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصرى وتوفير حياة كريمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لمصابي الحوادث والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .