محافظ الدقهلية: محور مرورى جديد من مكتبة المنصورة حتى مقابر قولونجيل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه استمر على مدار 3 أيام متتالية فى متابعة لجان إدارتى متابعة المشروعات ومركز معلومات شبكات المرافق بديوان عام المحافظة، مسار خطوط المرافق المارة بنطاق أعمال تنفيذ المحور المرورى الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، وذلك بإشراف ومتابعة المهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات، والدكتوره أميرة يوسف مدير عام شبكات المعلومات والمرافق بديوان عام المحافظة، وعضوية اللجان والأجهزة المعنية.

وأشار "المحافظ"، إلى أن المحور المرورى الجديد، يمتد من خلف مكتبة المنصورة وحتى مقابر قولونجيل بطول 2100 متر بعرض 10.5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية والمرحلة الأولى سيتم تنفيذها بطول 800 متر.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التمهيدية اللازمه للبدء الفورى فى تنفيذ المشروع للقضاء على التكدس المرورى بشارع سعد زغلول.

ومن جانبها أوضحت مدير عام إدارة المشروعات، أنه بالتنسيق مع إدارة شبكات المعلومات والمرافق فقد تم الكشف عن مسار خط نقل كهرباء جهد 66 مار بالمشروع يصل لمحطة محولات قولونجيل ومعرفة إحداثياته وعمقه حتى يتم مراعاته أثناء أعمال الحفر لعدم الأضرار به، وذلك بحضور مهندسى الخطوط والنقل بقطاع كهرباء طلخا ومهندسى الشركة المنفذة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضافت أنه تم كذلك متابعة أعمال توريد الرمال النظيفه بإشراف مهندسى حماية النيل والشركة المنفذة للردم فى الأماكن التى سيتم دق الخوازيق اللازمة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التى تلبى مطالب المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات المصرية.