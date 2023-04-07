محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل عقار فى كرداسة

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، ويرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الصحة بالجيزة، على زيارة مستشفيات إمبابة العام وأم المصريين لتفقد حالة المصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار بشارع المشتل بمركز ومدينة كرداسة للوقوف على حالتهم الصحية والاطمئنان على سلامتهم.

واطمأن محافظ الجيزة خلال الزيارة على الوضع الصحي للمصابين والبالغ عددهم 16 حالة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعه من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات لحين تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد ب انفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بشارع المشاتل من شارع المعسكر دائرة مركز كرداسة وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارات إطفاء وقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ.

وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات وسحجات نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، وتم السيطرة على الحريق بالكامل.