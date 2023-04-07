وكان الرئيس الفرنسي قد وصل اليوم إلى كانتون،في اليوم الثالث والأخير من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين.

وعند وصوله جامعة "سون يات سين" الصينية، استقبله حشد غفير من الطلبة واساتذة الجامعة بحفاوة شديدة .

وأمام مئات من الطلاب داخل الحرم الجامعي في هذه المدينة الصينية الجنوبية، تحدث ماكرون عن الصراع في أوكرانيا، الموضوع الرئيسي لزيارته للصين، قائلا: "هذه الحرب هي انتهاك واضح لقانوننا الدولي".

وأكد على أن روسيا دولة تقرر عدم احترام القواعد وتقرر إعادة نشر الأسلحة لشن عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأمس الخميس، في اجتماع ثنائي ، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الصيني إلى "إعادة روسيا إلى صوابها" إزاء أوكرانيا.

وقد حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حضرت الاجتماع الثلاثي الذي عٌقد بعد ذلك، من أن "تسليح روسيا سيضر بعلاقتنا بشكل كبير".

من ناحية أخرى، طرح عدد من الطلاب أسئلة حول الذكاء الاصطناعي والتحديات المتعلقة بالصحة العامة.

وردا على سؤال حول التفكير النقدي، قال ماكرون إن هذا النوع من التفكير النقدي ليس لانتقاد الآخرين، وليس سلبي، ولكن لكي تتسائل عن نفسك أو عن طبيعة المعرفة التي تُعطى لك، مضيفا أنها شكلا من أشكال الاستقلال "وما يجعلك قادرا على الحكم واحيانا على التمييز بين الصواب والخطأ ووضع الأشياء في سياقها والابتعاد عن الأشياء التي يتم نقلها إليك".

وتعد جامعة "سون يات سين" واحدة من أرقى الجامعات في الصين، لديها شراكات مع 24 مؤسسة فرنسية من بينها "École Normale Supérieure " وكلية "ليون" للإدارة وجامعة "أونجيه". كما أن لديها شراكات أخرى مع مجموعة من كليات الهندسة في إطار المعهد الفرنسي الصيني للطاقة النووية.



وعقب لقائه مع الطلاب الصينيين، من المقرر أن يتناول ماكرون العشاء مع الرئيس شي جين بينج ، ثم يلتقي في المساء مع اثنين من المستثمرين الصينيين، رئيس مجموعة Wencan وهي من عمالقة إنتاج قطع غيار السيارات ، ثم مع المدير العام لشركة XTC New Energy Materials .