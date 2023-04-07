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قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. والشيخ حجاج هنداوي يؤم المصلين

الجمعة، 07 أبريل 2023 07:58 م
قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. والشيخ حجاج هنداوي يؤم المصلين الشيخ حجاج هنداوي
كتب أحمد عبد الرحمن

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تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين فى اليوم الرابع عشر من أيام الشهر الكريم في صلاة العشاء والتراويح الشيخ حجاج هنداوى.
 
 
كما تعرض قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح يوميًا وطوال شهر رمضان الكريم من مسجد الحسين بالقاهرة بصوت كبار القراء.
 
وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة.
 
وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة، وفى مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطى وأحمد تميم المراغى.
 

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