قافلة طبية مجانية داخل مؤسسة البنات بدمياط ضمن احتفالات يوم اليتيم.. صور

دمياط - هيثم مراد

استقبلت محافظة دمياط احتفالات يوم اليتيم، والتي تنطلق في الجمعة الأولى من شهر أبريل، بحزمة من الفاعليات، والتي جاء أبرزها تنظيم حفلات داخل مؤسسة البنات لرعاية الأيتام، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، بالتعاون مع أعضاء المجتمع المدني داخل المحافظة.

وشهدت احتفالات يوم اليتيم بدمياط، توفير قافلة طبية تخصصية في أمراض العيون لفحص أبناء المؤسسة مجانا، وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجون لها حسب الفحص الطبي، إضافة إلي تحمل نفقات العلاج وكذلك العمليات الجراحية للمستحقين من أبناء دور الرعاية.

ومن جانبه أكد تامر عوف أحد القائمين على القافلة، أن القافلة تم تنظيمها بشكل يتيح تقديم اكبر قدر من الخدمات لأبناء المؤسسة، لافتا إلي أنه سيتم توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها نزلاء دار الرعاية وفق الفحص الطبي.

وأشار أيضا أنه سيتم تحمل كافة نفقات العلاج، وكذلك إجراء العمليات الجراحية حال وجود حالات تحتاج إلي تدخل جراحي عقب الفحص الطبي لهم، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين كافة مؤسسات المجتمع وكذلك القيادات التنفيذية لتقديم احتفال مختلف هذا لأبناء دور الرعاية، مؤكدا أنه تم فحص أكثر من 50 حالة حتى الآن، بينهم 15 طفل سيتم استكمال علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، إلي جانب اعداد ملفات لكل حالة من أجل المتابعة فيما بعد، موضحا استمرار القافلة على مدار اليوم، مشيدا بالدور الذي قدمته مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ تلك القافلة وتقديم الدعم اللازم من أجل إتمام هذا العمل، فضلا عن استجابة أعضاء المجتمع المدني لتلك الفاعلية.

أجواء احتفالية وفقرات فنية ترفيهية مختلفة قدمتها مؤسسة البنات داخل محافظة دمياط احتفالا بيوم اليتيم، حرص أهالى محافظة دمياط على المشاركة في تلك الاحتفالات وتقديم الدعم المعنوى لنزلاء دور الرعاية، وسط مشاركة من قبل القيادات التنفيذية للمحافظة.