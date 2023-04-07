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غلق شارع ذاكر حسين ..اعرف التحويلات المرورية

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:16 ص
غلق شارع ذاكر حسين ..اعرف التحويلات المرورية غلق شارع - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم 4 الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 ولمدة ثلاثون يوماً، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :
يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .
 
يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 
 

مرور

تحويلات مرورية

الداخلية

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