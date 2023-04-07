عقوبة قاسية تنتظر تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة.. اعرفها

كتب سليم على

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (مليون وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.