طلاب شمال سيناء يشاركون فى تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

شمال سيناء - محمد حسين

شارك عدد من طلاب المعاهد الأزهرية ومن مكاتب تحفيظ القرأن الكريم التابعة للأزهر الشريف، وطالبة من الرواق الأزهرى بشمال سيناء فى مسابقة شيخ الأزهر .

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية ، أن المشاركة فى المسابقة تمت بإشراف إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة بقيادة الشيخ جمعة شعبان.

وانطلقت اليوم الجمعة، ثالث أيام التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2022/2023، والمقامة بمركز الأزهر للمؤتمرات.

يذكر أن مسابقة شيخ الأزهر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة ولإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

رافق طلاب شمال سيناء المشاركون كلا من حسن فوزى، ولاء سليمان من المنطقة الأزهرية تحت رعايةمحمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ، ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.