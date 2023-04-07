ضبط 4 أطنان بلح غير صالح للاستهلاك الآدمى بأسواق البحيرة

شنت مديرية الصحة فى البحيرة، بقيادة الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، حملات مكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وقام مفتشو مكتب مراقبة الأغذية، بحملة تفيشية ناحية مركز بدر. أسفرت الحملة عن ضبط "66 جوال معبأ بلح جاف"، بإجمالي وزن 4.390 طن، لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية أو مصدر مع تغير الخواص الطبيعية لوجود سوس وحشرات ميته.

و ضبط عدد 15 برميل معبأ مخلل مشكل واستخدامه في ذلك براميل سبق استخدامها في تعبئة المواد الكيماويه، وكذلك لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية مجهولة المصدر ، بإجمالي وزن 1.920طن.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد 75 عبوة بوزن 41 كجم من أكياس معبأة بمسحوق بودر عصائر ومشروبات مختلفة الأحجام والنكهات منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 100كجم من لحوم وكبدة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على العبوات باحد محلات السوبر ماركت.

تم التحفظ على تلك المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.