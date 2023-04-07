اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 11:47 م
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ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:04 م
ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بكفر الشيخ أعلاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، فى مدينة الحامول.

وضبطت حملة التموين بإشراف رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كمية الأعلاف الحيوانية، بحوزة "س.أ.ط" ، 50 سنة، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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