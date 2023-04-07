اليوم السابع
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صرف معاشات أبريل بزيادة 15% لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:00 ص
صرف معاشات أبريل بزيادة 15% لمن تخلفوا عن الموعد المحدد معاشات أبريل
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 %، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم الخميس، من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد أن المواطن المصرى هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".

ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.


التأمينات

زيادة صرف المعاشات

زيادة المعاشات

موعد صرف زيادة المعاشات

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