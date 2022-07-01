أبرز 5 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة "شينى"

كتب هانى الحوتى

نشرت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة فى 31 مارس عام 2022، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات للجهاز، ورد الشركة عليها:

1- بلغت تكلفة الأصول الثابتة فى 31 مارس عام 2022 نحو 320,193 مليون جنيه متضمنة طاقات عاطلة وغير مستغلة خلال الفترة من يوليو عام 2021 حتى مارس عام 2022 بنحو 37,915 مليون جنيه تتمثل فى مكابس ومجففات أفران، وطالبت بضرورة العمل على سرعة الاستفادة من الطاقات غير المستغلة، وتحديد مدى الحاجة إليها أو التصرف الاقتصادى الأمثل فيها وبما يعود بالنفع على الشركة اقتصاديًا.

وردت الشركة، أن الأصول المتوقفة بمصنع السيراميك لحين الانتهاء من العمرات الخاصة بها وبدء التشغيل وبالنسبة لمصنع الصحى تم تشغيله للغير لشركة تيم تريد لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد وتأهيل وإنشاء مصانع جديدة من قبل مكاتب الخبرة العالمية.

2- تضمن حساب المخزون فى 31 مارس عام 2022 أصناف راكدة وبطيئة الحركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 9,147 مليون جنيه (2,849 مليون جنيه سلعى، 6,298 مليون جنيه إنتاج تام مكون عنها مخصص بنحو مليون جنيه، وطالب الجهاز بالعمل على التصرف الاقتصادى الأمثل فى تلك الأصناف، وبما يعود النفع على الشركة ودراسة تدعيم المخصص فى ضوء الأسعار المحتملة لبيع مخزون الإنتاج التام.

وردت شركة شينى، أن الشركة تعمل جاهدة على التصرف فى هذا المخزون بطريقة اقتصادية طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية حتى لا يكون هناك أموال عاطلة.

3- مازال مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين يتضمن كمية قدرها 855,74 طن (معظمها منتج من سنوات سابقة) تحت مسمى فرز ثالث (معيب) بنسبة 71% من كمية مخزون المصنع تم تقيمها بسعر البيع بنحو 12,836 مليون جنيه مما يشير إلى صعوبة تصريف هذا المنتج المتراكم من سنوات سابقة، ولذا أوصى الجهاز بضرورة العمل على التصرف الأمثل فى هذا المخزون بطريقة اقتصادية حتى لا يمثل أموال غير مستغلة مع وضع الضوابط اللازمة لتخفيض نسبة الإنتاج المعيب.

وردت شركة "شيني"، بأنه يتم التصرف بالبيع لهذا المخزون بصورة بطيئة لعدم الطلب عليها، وتم التصرف فيه بطريقة اقتصادية طبقًا لتوصيات الجمعية العامة فى هذا الشأن.

4- ظهر رصيد حساب الإنتاج التام لمصنع السيراميك فى 31 مارس عام 2022 بنحو 13.610 مليون جنيه قيمة كمية قدرها 412071 متر مربع على حين أظهر الجرد الفعلى كمية قدرها 397908 متر مربع بعجز قدره 14161 متر مربع بقيمة تبلغ 481.5 ألف جنيه، وأثر ذلك على نتائج الأعمال، وطالبت بإجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة فى 31 مارس عام 2022.

وردت الشركة، أنه يتم ذلك لحدوث خطأ بالسيستم وتم مخاطبة الشركة المسئولة عن بالسيستم وجارى إصلاح ذلك الخطأ والتصويب بالقوائم بعد الإصلاح.

5- بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض فى 31 مارس عام 2022 نحو 21,632 مليون جنيه بزيادة بنسبة 7% من الرصيد فى 30 يونيو عام 2021 على الرغم من نقص إيرادان النشاط الجارى خلال العام عن الفترة المثيلة من العام الماضى بنسبة 11%، وتضمن الرصيد نحو 5,016 مليون جنيه قيمة المديونية الخاصة بعملاء الجدولة بنسبة 23% من الرصيد المدين والذى تبين عدم التزامهم بسداد أقساط الجدولة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الإدارة رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر عام 2021، وطالبت بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الشركة طرف عملائها.

وردت الشركة، بأنه تم مطالبة العملاء بسداد فرق الجدولة القديمة، وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.