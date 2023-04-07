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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل منفذ عملية تل أبيب المزدوجة.. صور

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:48 م
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل منفذ عملية تل أبيب المزدوجة.. صور علمية تل أبيب
كتب عبد الوهاب الجندى

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النيران على شخص بعد أن دهس المارة في شارع "كويفمان" بتل أبيب، مما إدى إلى مقتله على الفور، وفق فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت منظمة نجمة داود الحمراء الطبية الإسرائيلية، قتل أعلنت عن وقوع قتيل وإصابة 6 أخرين في عملية تل أبيب التي نفذه شخص بسيارة وأطلق النار في شارع "كويفمان" بتل أبيب.

وصباح اليوم أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، سقوط امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة في منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا.

من ناحية أخرى، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، بعد ظهر اليوم الجمعة، باستدعاء قوات الاحتياط وخاصة الوحدات الهجومية في سلاح الجو.
 
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