الإعلان عن مقتل إسرائيلى وإصابة 6 أخرين فى عملية تل أبيب

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت منظمة نجمة داود الحمراء الطبية الإسرائيل، وقوع قتيل إسرائيلي وإصابة 6 أخرين في عملية تل أبيب التي نفذه شخص بسيارة وأطلق النار في شارع "كويفمان" بتل أبيب.

وصباح اليوم أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، سقوط امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة في منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا.

من ناحية أخرى، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، بعد ظهر اليوم، الجمعة، باستدعاء قوات الاحتياط وخاصة الوحدات الهجومية في سلاح الجو .

كما أعلن الجيش صباح اليوم، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة