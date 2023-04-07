"رياح وحرارة مرتفعة".. بشاير طقس حماسينى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بداية طقس خماسيني في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك لارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح الخفيفة يصاحبها سطوع للشمس.

يشعر المواطنون في شوارع المحافظة بارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار، ومع دخول ساعات الليل يتحول الطقس من هبوب رياح ساخنة إلى باردة، وفي بعض الأحيان تكون محملة بالأتربة.

ويستمر العمل في الأنشطة المختلفة في محافظة بورسعيد بشكل طبيعي، ففي الأنشطة البحرية تعمل الموانئ بشكل طبيعي وتستمر عملية تداول الحاويات والشحن والتفريغ.

كما يمارس الصيادون حرفتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس وبحيرة المنزلة، ويستمر للعمل بالنشاط التجاري في كافة الأسواق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات مصر تشهد إرتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية 22 درجة مئوية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 34 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل 2023.