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رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى

الجمعة، 07 أبريل 2023 07:58 م
رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى
المنوفية - محمد فتحى

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شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، احتفالية نظمتها اللجنة القروية وجمعية تنمية المجتمع وكامل خليل عمدة قرية كفر دنشواي لتكريم حفظة القرآن الكريم، وعدد من الأمهات المثاليات، ومجموعة من الشخصيات لها دور بارز في تنمية القرية بحضور النائب محمود فريد شرارة عضو مجلس الشيوخ، ونائب مأمور مركز ومدينة الشهداء، عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة ، الشيخ هشام عمار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والمبتهل الشيخ محمد السعدني.
 
ووسط حشد جماهيري كبير شارك رئيس المدينة في تكريم سبعين طفلاً من حفظة كتاب الله وخمسة أمهات مثاليات لعبن دوراً هاماً وشاقاً في تربية وتنشئة أبنائهن، وكذلك تكريم ستة نماذج من رموز القرية حرصوا على تنمية قريتهم ورفعتها.
 
وأشاد أبو حطب بالجهد المبذول في تنظيم الحفل ليخرج ملائماً لمثل هذه النماذج البارزة سواء من الأطفال أو الأمهات أو رموز القرية، مقدماً عظيم التهنئة لأهالي الأطفال بتفوق أبنائهم وحرصهم على تنشئتهم تنشئة إسلامية أساسها القرآن الكريم.
 
 
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى (1)
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى (1)

احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى (2)
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكفر دنشواى (2)
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

رئيس مدينه الشهداء

مسابقة حفظ قرآن كريم



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