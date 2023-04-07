رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق.

وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.

فيما عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق بين مسئولى المرافق بمبادرة "حياة كريمة" للتجهيز لتنفيذ مشروع رصف طرق داخل قرية النجوع وتوماس الوسطي، حيث حضر الاجتماع كلا من المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا ، والشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول إدارة التخطيط.