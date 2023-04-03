شهر الخير.. أبناء قرية الرياينة بالأقصر يتبرعون لشراء سيارة لنقل مرضى الأورام بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

لا يزال شباب الأقصر يسطرون ملحمات تاريخية فى خدمة الجميع خلال شهر رمضان المبارك، حيث أقدم شاب قرية الرياينة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، على خطوة مميزة خلال الشهر الكريم بعمل أكبر حملة تبرعات لشراء سيارة ميكروباص لتوفيرها لنقل مرضى الأورام فى القرية والقرى المجاورة بالمجان تماماً خلال رحلتهم لمواجهة مرض السرطان فى المستشفيات التى يتلقون فيها العلاج حول الأقصر.

ومن جانبه يقول الشاب أحمد الخير الدرديري إبن قرية الرياينة، أن أهالى القرية من الشباب والكبار والسيدات قاموا بملحمة عظيمة فى شهر الخير، عبر التبرع من كل شخص فى القرية وسط أجواء من الوحدة والمحبة لشراء سيارة ميكروباص تكون ملك الجميع بالقرية، وذلك لتصبح وسيلة مجانية لنقل مرضى الأورام وذويهم خلال رحلتهم فى العلاج من السرطان، موضحًا أنه بالفعل نجحت الحملة فى جمع مبلغ ضخم يكفي لشراء السيارة بالكامل وترخيصها لتكون جاهزة لخدمة الجميع بالقرية.

ويضيف أحمد الخير الدرديري فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وسط أجواء من الفرحة استلم أهالى القرية منذ يومين السيارة الميكروباص من إحدي شركات السيارات التى قاموا بالتعاقد معها، والتى أصبحت جاهزة لخدمة قرية الرياينة بأكملها وكافة القرى المجاورة لنقل مرضى الأورام فى مدينة أرمنت بالمجان تماماً، موجهاً جزيل الشكر لكل من ساهم فى تلك البوابة من أهل الخير لخدمة مرضى السرطان فى مسيرة علاجهم فى كافة أرجاء الأقصر.

وكانت قد أعلنت مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى فبراير الماضي، عن افتتاح عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، حيث تعمل العيادة تحت إشراف الدكتور محمود معتز الزمبيلي، مدرس واستشارى أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية وزراعة النخاع، مدرس بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، حيث يتم بعيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، أن يتم تشخيص ومتابعة الحالات التالية:"متابعة الأطفال بعد انتهاء العلاج الكيميائي - متابعة الأطفال الناجين من السرطان - الكشف المبكر عن سرطان الأطفال - متابعة وتشخيص حالات أورام الأطفال - متابعة وتشخيص حالات أمراض الدم السرطانية".



سيارة ميكروباص لنقل مرضى الأورام وذويهم بالمجان بقرية الرياينة



فرحة سيارة ميكروباص لنقل مرضى الأورام وذويهم بالمجان بالرياينة