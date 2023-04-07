رئيس مجلس القبائل: لدينا أمانات فى كل المحافظات ونحن كيان لا نعمل بالسياسة

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية، إن مبادرة "وطن واحد" تأتي ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم، ومساعدة غير القادرين على مواجهة أعباء الحياة، في إطار توجيهات الدولة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة المجتمع المدني.

وأضاف رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه تمت إقامة مأدبة إفطار جماعي تشهدها محافظة كفرالشيخ ، ضمت مختلف الأسر والعائلات المصرية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الهدف من الإفطار الجماعي هو لقاء ممثلي العائلات والقبائل المصرية من أجل التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وقال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، لـ"اليوم السابع"، إن تواجدنا بين القبائل والعائلات المصرية تنعكس بالإيجاب عليه بالحب ، مما ينسى الأعضاء مشقة الانتقال بين المحافظات، ونتمنى أن يكون هناك تعاون لنشر الحب والإخاء، مؤكداً أننا لا نريد شو إعلامي، ونعمل من قلوبنا حبا في الوطن وحبا لكل الشركاء في كل المحافظات، مؤكداً أن النسيج المصري نسيج واحد، فقواتنا المسلحة عندما كانت تحارب في سيناء وفي حرب الاستنزاف، شارك فيها كل أطياف المجتمع، وسيناء للجميع وليست لأبناء سيناء فقط، وكل ما نريده الالتحام والترابط بين الشعب في السلم والحرب.

وأضاف مطر، لدينا أمانات في كل المحافظات وبكل المراكز ونحن كيان لا نعمل بالسياسية، ولكنه كيان شعبي نهدف لخدمة الاهالي، والدولة، ونقف خلف قواتنا المسلحة والدولة ونحن نتحدث من أرضية صلبة، ولا نريد وظائف ومناصب، وهدفنا العمل على رفعة هذا البلد.

جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي الذي نظمه مجلس القبائل العائلات المصرية على مستوى الجمهورية، بحضور 4 آلاف من أهالي المحافظة، ايضا الممثلين من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ، وصمم الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية، على مصافحة الحضور ممثلي العائلات المصرية في المحافظات الأربعة.

بحضور الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات على مستوى الجمهورية، والدكتور حسن فرو، رئيس هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، نائب رئيس المجلس المركزي ورئيس شمال قطاع الدلتا، ويضم 4 محافظات "الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ"، والدكتور طارق عمارة، مؤسس مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بكفر الشيخ، اضافة ممثلي الكنيسة والأزهر والأزهر والأوقاف، وأمناء الأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الأمنية والسياسية والشعبية والتنفيذية وقيادات مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجمع غفير من أبناء المحافظة، وتم تدشين مبادرة "وطن واحد" لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية.

وجرى توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور قيادات المجلس والمحافظة، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

قال الدكتور ياسر عماره، نعمل على ترسيخ مبادئ وقيم اندثرت، ونعيدها بعد أن تسبب البعد الأسري والاجتماعي في اندثارها، و تهدف لإعادة العلاقات الانسانية، وربطنا بين القبائل والعائلات بمحافظات الدلتا، وكفر الشيخ ، لترسيخ العلاقات بينهم، خاصة أن بها عائلات راسخة وكبيرة، كما نهدف لإعادة المحبة والإخاء بين العائلات، لذا سيتم عقد لقاءات معا وتستمع العائلات لبعضها.

وأكد الدكتور طارق عمارة، مؤسس أمانة مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، أنه سعيد اليوم لجني ثمار الأمس، وتواجد العائلات هنا بمحافظة كفر الشيخ بحضور الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية.



احتفالية مجلي القبائل والعائلات المصرية



افطار جماعي لمجلس القبائل والعائلات المصرية



الافطار الجماعي لمجلس القبائل والعئلات المصرية



الافطار الجماعي



الحضور في احتفالية مجلس العائلات والقبائل بكفر الشيخ



الشيخ كامل مطر يرحب الضيوف



الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية خلال لقاء اليوم السابع



الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية يرحب بالضيوف خلال ترحيبه بالضيوف