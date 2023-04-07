رئيس جهاز مدينة 15 مايو يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة ونسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تفاصيل مشروعات الطرق ونسب التنفيذ، داخل المدينة، موضحا أن هناك اهتمام على مدار الساعة من قبل وزير الإسكان، لمتابعة سير العمل ، بصورة مستمرة، وإزالة كافة العقبات أمام شركات المقاولات المنوط بها تنفيذ مشروعات الطرق داخل المدينة.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، أنه بالإضافة الى تنفيذ مشروعات طرق جديدة، تم تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمناطق امتداد المدينة للمجاورات من ( 7 إلى 12) لاعادة نهضه عمرانيه للمدينة.

وأشار إلى انه تفقد أعمال الطبقة الأسفلتية للمجاورة 9/10 بامتداد المدينة ضمن أعمال رفع الكفاءة للطرق بالمرحلة الرابعة، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية وهى ضمن مشروع رفع الكفاءة للطرق بالمرحلة الرابعة للتأكد من جودة وكفاءة الطبقة الاسفلتية ومطابقتها للمقاييس الفنية.

وأوضح أن أعمال الطبقة الاسفلتية التي تم العمل بها بالمجاورة 9/10 هى ضمن أعمال رفع الكفاءة للطرق بمناطق امتداد المدينة وهي ضمن خارطة الطريق لجهاز المدينة التي تم التخطيط لها لرفع جودة وتحسين الطرق على مستوى كافة المراحل وان الأعمال تتم طبقا للبرامج الزمنية المعدة لذلك حتى يتم الانتهاء من الأعمال فى مواعيدها المقررة.

واشار الي أن أعمال الطبقة الاسفلتية تتم على أكمل وجه وهى مطابقة للمواصفات الفنية ضمن مقايسة الأعمال ، لافتا إلى أن أعمال استكمال الطبقة الاسفلتية بمناطق امتداد المدينة لم تنتهى بعد وانه ما زالت الاعمال جارية وهى تتم طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع حتى نهو الأعمال فى مواعيدها المقررة .

كما أضاف أن أعمال رفع الكفاءة للطرق والتي جارى العمل بها بالمدينة هي استكمال للنهضة والطفرة العملية فى عصر الجمهورية الجديدة لمدينة 15مايو التي شهدت أعمال التطوير على مستوى كافة المراحل بمختلف قطاعاتها.