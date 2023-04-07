خطة إحلال وتجديد 14 محطة صرف صحى بسوهاج بتكلفه 47 مليون جنيه

تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، خاصة بمشروعات قطاع مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وتسعى الحكومة جاهدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير محطات الرفع للصرف الصحى، من أجل الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز وقرى محافظة سوهاج.

"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية خطة الإحلال والتجديد لعام 2022 / 2023 التى يتم تنفيذها بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج لإحلال 14 محطة رفع بإجمالى تكلفة إجمالية بلغت 47.2 مليون جنيه تعرف عليها.

1- أعمال الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها بمركز سوهاج تشمل 4 محطات هى "محطة رفع صرف صحى رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 45000 متر مكعب لكل يوم، ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 26000 متر مكعب لكل يوم، ومحطة صرف صحى الكاشف والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب لكل يوم، ومحطة رفع رى المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية 50000 متر مكعب لكل يوم.

2 - جارى أعمال الإحلال والتجديد بمحطتى رفع بمركز جهينة "محطة رفع صرف صحى قرية الطليحات والتى تبلغ طاقتها التصميمية 13842 مترا مكعبا لكل يوم، ومحطة رفع صرف صحى نجع إدريس والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5184 مترا مكعبا لكل يوم، هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى البلينا 1 و 2 ، والتى تخدم مدينة البلينا، ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

3 -أعمال الإحلال والتجديد فى 6 محطات هى "محطة رقم 1 ، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17280 مترا مكعبا لكل يوم، ومحطة رفع رقم 4 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 9504 أمتار مكعبة لكل يوم، ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60480 مترا مكعبا لكل يوم، ومحطة رفع صرف صحى رقم 6 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 69120 مترا مكعبا لكل يوم، ومحطة معالجة صرف صحى طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35000 متر مكعب لكل يوم، ومحطة رفع المزرعة والتى تبلغ طاقتها التصميمية متر مكعب لكل يوم.