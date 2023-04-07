حسن الخاتمة.. وفاة مسنة من الشرقية أثناء تأدية العمرة

توفيت سيدة من محافظة الشرقية ، أثناء تأدية العمرة، برفقة زوجها المسن، وسيطرت حالة من الحزن علي قرية ميت ربيعة الدللا التابعة لمركز منيا القمح، لوفاة الحاجة ليلى محمود محمد إبراهيم عن عمر ناهز 67 عاما.

وأكد أهالي القرية لـ"اليوم السابع"، أن المتوفية، سافرت منذ عدة أيام برفقة زوجها، وكانت بصحة جيدة، وفرحة عارمة بتحقيق أمنيتها بقضاء شهر رمضان في الحرم.

وأشار مسئول شركة سياحة التي سافرت المتوفية معها، أن الحاجة ليلي، شعرت بحالة إعياء فجأة، وتم نقلها من الفندق في مكة إلى إحدى المستشفيات، لافتا إلى أنها في الطريق قبل وفاتها كانت تردد "يارب أموت واندفن هنا"، وتوفيت ظهر الجمعة، وتم دفنها في مكة.