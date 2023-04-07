أهالى قرية بالشرقية يعدون إفطارا جماعيا لـ 1500 صائم بحضور رئيس المدينة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم شباب قرية الغابة البلد التابعة لوحدة الحصوة المحلية مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حفل إفطار جماعى لـ 1500 صائم لأهالى المنطقة بحضور المحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير والمهندس عبد الناصر شعبان نائب رئيس المركز والمهندس محمد الصادق مدير الشئون الاجتماعية والدكتور حازم الشرقاوى رئيس وحدة الحصوة المحلية ومحمد عبد الباقى سكرتير الوحدة وعدد من رجال أعمال المنطقة وعدد غفير من أهالى القرية.

من جانبه قال المحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أن اليوم هى المرة الأولى التى أحضرها لإفطار جماعى يظهر فيه الحب والألفة بين أبناء قرية.

وأضاف المهندس عبد الناصر شعبان نائب رئيس المركز، أن فكرة تنظيم حفل الإفطار بهذا المنظر يعد تكريما وتقديرا للقيادات الشبابية نتيجة لجهودهم ولم شمل الشباب.

وأكد محمد الصادق مدير الشئون الاجتماعية بالمركز، أن الأعمال الشبابية الجميلة تؤكد على اهتمام وحرص القيادة السياسية بالشباب بقيادة الرئيس السيسى واهتمام وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع رؤية الدولة والتنمية الشاملة فى تحقيق آمال وطموح الشباب والدفع بهم فى صنع القرار مؤكدا على دعم المديرية الكامل فى تحقيق مطالب الشباب والاهتمام به رياضيا وثقافيا.

وأشار محمد عبده صاحب فكرة مبادرة الافطار الجماعى للقرية، إلى أن هذا الافطار الثانى على التوالى والهدف من المبادرة هو إنهاء أى خصومات بيننا كأهل وتم اليوم إفطار 1500 صائم جميعهم من أهالى القرية، واندمج الجميع فى خدمة الآخر الصغير والكبير يعبران عن ودهم لبعضهم.

وأشار عبد العزيز على محمد أحد كبار القرية، إلى أن هذا اليوم يؤكد تماسك أهالى القرية ويسهم فى حل العديد من الصعاب على الأهالى فقد تحدث عبر الأفكار الأهالى عن مشاكلهم وبادر العديد فى المساعدة وتوفير الخدمات اللازمة ويحتاجها عدد من أهالى القرية.

وأعلن المحاسب عبادة محمد عبادة، بعمل صيانة كاملة مرة أخرى لأعمدة الإنارة بالقرية بناء على طلب الأهالى منه عقب الإفطار، وتم تكليف المهندس حازم عبد الفتاح رئيس وحدة الحصوة التابعة لها القرية ببدء صيانة الأعمدة وتغيير التالف منها.



الأهالى



أهالى قرية بالشرقية يعدون إفطار جماعى



رئيس المركز



شباب القرية _1



عدد من الحضور



منظموا المبادرة



نائب رئيس المركز



الأهالى



أهالى قرية بالشرقية يعدون إفطار جماعى



رئيس المركز



شباب القرية _1



عدد من الحضور



منظموا المبادرة