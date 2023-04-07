اليوم السابع
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جهاز العبور الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. الأحد المقبل

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:00 ص
جهاز العبور الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. الأحد المقبل تسليم وحدات ـ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يستأنف  جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد المقبل، تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.
 
وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.
 
وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومي  الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

جهاز مدينه العبور



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