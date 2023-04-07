جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته مخدر الحشيش وخنجر وطلقة نارية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته خنجر وقبضة وطلقة نارية و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد العال مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون سلاح أبيض داخل حقائب الراكب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد السلام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط خنجر.

قام أحمد عمر كحك مدير الجمرك بتكليف كل من وليد جمال و أحمد عبد السلام مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن ضبط ٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٤ جرام و قبضة حديدية و طلقة نارية صالحة للاستعمال.

أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.