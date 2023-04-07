اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 02:43 م
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جامعة المنوفية تستعد للتقدم في جائزة مصر للتميز الحكومي

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 م
جامعة المنوفية تستعد للتقدم في جائزة مصر للتميز الحكومي فريق اللجنة
المنوفية - محمد فتحى

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عقدت جامعة المنوفية اجتماع اللجنة الدائمة لتعزيز ممارسات التميز الحكومى مع المتقدمين للجوائز الفردية وفرق العمل والموقع الإلكترونى للجامعة فى جائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك تحت رعايه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنه الدائمه لتفعيل ممارسات التميز الحكومى والدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى.

 

وجاء اجتماع اللجنة لدراسة أوجه الدعم للمتقدمين على هذه الجوائز وإحاطتهم بالتطورات التى حدثت خلال المرحلة السابقة والموافقة على تطبيق منظومة التميز الداخلى بجامعة المنوفية وإنطلاقها خلال الدورة القادمة فى النصف الثانى من العام وأنواع الجوائز الفردية الأخرى التى يمكن التقديم عليها خلال الدورة القادمة.

 

كما قام الدكتور علاء رضوان بإستعراض الجوائز التى يتم التقديم عليها من قبل الإدارات وهى جائزة الموظف المثالى وجائزة مدير عام المكاتب الرئيسية بالجامعة وجائزه أحسن موقع إلكترونى وغيرها من الجوائز الفردية على مستوى الجامعات المصرية لجائزة التميز الحكومي.

 

وقد اختتمت فاعليات إجتماع اللجنة بتأكيد الدكتوره نانسى على أهمية وحث الإدارات نحو دفع وتعزيز ممارسات الجوائز الفرديه للتميز الحكومى وتفعيلها فى مختلف الكليات بجامعه المنوفية.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية



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