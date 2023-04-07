تعرف على برنامج احتفالية وإفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور ياسر عمارة، نائب رئيس المجلس المركزي، رئيس قطاع شمال الدلتا، إن مجلس القبائل والعائلات المصرية، يوزع 3000 كرتونة مواد غذائية للمستحقين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمحافظة كفر الشيخ، وسيقام حفل إفطار جماعي ضمن مشروع إفطار صائم، والذي يندرج ضمن مبادرة وطن واحد، يأتي ذلك تحت شعار وطن واحد.

تأتي مبادرة وطن واحد، ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية، لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف لـ " اليوم السابع": يضم برنامج الاحتفالية قران كريم وتواشيح دينية قبل الإفطار الجماعي، يعقبه الافطار الجماعي، و كلمات لكل من الدكتور حسن فرو، رئيس هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عماره، نائب رئيس المجلس المركزي ورئيس شمال قطاع الدلتا، ويضم 4 محافظات" الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ"، والدكتور طارق عماره، مؤسس مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، واللواء عبدالغفار، السكرتير العام المساعد نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكلمة الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية، وتقديم بعض الدروع للشيخ كامل والدكتور طارق عماره، وبعض المتميزين من أعضاء المجلس.