تعرف على أعراض الأكزيما المتوسطة والشديدة

كتب حسام الشقويرى

الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان و حاجز الجلد الصحي يحمينا من الجراثيم ويساعدنا في تنظيم درجة حرارة أجسامنا، ويساعدنا على الشعور بأشياء مثل السخونة أو البرودة، لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإكزيما ، قد تشعر بشرتهم وكأنها عدو الحساسية وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

الأكزيما الشديدة هي في الواقع مجموعة من سبعة اضطرابات جلدية مختلفة ، وأكثرها شيوعًا يسمى التهاب الجلد التأتبي (يسمى أحيانًا الأكزيما التأتبية). إنها حالة جلدية تتميز بالتهاب الجلد. يؤدي هذا الالتهاب إلى ظهور بقع حاكة في الجلد مع تقشر ، وتشقق ، وتورم ، ونز ، وتقشر ، وجفاف ، وألم ، وحساسية. يمكن أن تأتي الأعراض وتختفي. يمكن أن تحدث في مراحل مختلفة لدى بعض المرضى.

بينما تعالج الإكزيما الخفيفة عادةً بالمرطبات ويبلغ الأشخاص المصابون بالأكزيما المتوسطة إلى الشديدة عن أعراض أكثر انتشارًا قد تؤثر على قدرتهم على أداء المهام اليومية. يمكن أن تؤثر هذه الأعراض بشكل كبير على نوعية الحياة.

ما هي أعراض الإكزيما الشديدة؟

تشمل أعراض الإكزيما الشائعة ما يلي:

حكة في الجلد

احمرار على الجلد الفاتح اللون الأرجواني أو البني أو الرمادي الرمادي في الأشخاص الملونين

تقشر الجلد

جلد متقشر

تشقق الجلد

تورم الجلد

جلد ناز مفتوح

تقشر على الجلد

جلد جاف

بشرة حساسة

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما الشديدة من أي من هذه الأعراض أو جميعها في معظم أيام الأسبوع.

يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما في كامل الجسم من هذه الأعراض في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى إكزيما الجسم بالكامل ، يصاب الأشخاص أيضًا بإكزيما شديدة في:

وجه

الجفون وحول العينين

شفه

آذان

رقبة

فروة الرأس

اليدين

الذراعين والمرفقين

قدم

الساقين وخلف الركبتين

الكاحلين

ما هو شعور الأكزيما الشديدة؟

قد يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما الشديدة (أو التهاب الجلد التأتبي الشديد) من فترات من الحكة الشديدة في الجلد أو الإحساس بالحرقان. حتى أنهم قد يشعرون وكأنهم يتعرضون للوخز بالإبر. أولئك الذين يعانون من أشد الأشكال قد يعانون من هذه الأعراض يوميًا.

ما الذي يسبب الأكزيما الشديدة؟

الإكزيما الشديدة هي حالة جلدية التهابية ناتجة عن فرط نشاط الجهاز المناعي. يمكن أن تتفاقم بسبب العوامل البيئية ، بما في ذلك:

مسببات الحساسية (الحيوانات الأليفة ، الطعام ، البيئة ، المواد الكيميائية ، إلخ.)

الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية

مهيجات الجلد ومسببات الحساسية

جلد جاف

عث الغبار

الهرمونات

درجات الحرارة الشديدة (الساخنة والباردة) والرطوبة

ضغط

دخان التبغ

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما بناءً على الجينات. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما أفراد آخرون من العائلة مصابون بها أيضًا. وقد تم تحديد بعض الجينات على أنها تهيئ الناس للإصابة بالأكزيما. الأشخاص الذين يعانون من حالات تأتبية أخرى مثل الحساسية أو الربو هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما.

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