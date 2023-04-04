كيف تتعامل مع التهابات الإكزيما في الصيف؟

كتبت نهير عبد النبى

الإكزيما هي حالة يصبح فيها الجلد أحمر اللون، ويثير الحكة، ويجف، ويتشقق، ويلتهب، وهى حالة شائعة نسبيًا ويطلق على النوع الأكثر شيوعًا من الأكزيما التهاب الجلد التأتبي وحسب ما ذكره موقع webmed يحدث بسبب مشكلة في جهاز المناعة حيث يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة ضد المهيجات والمواد المسببة للحساسية البيئية، وهناك أيضًا أنواع أخرى من الإكزيما بما في ذلك التهاب الجلد العصبي والتهاب الجلد التماسي.

غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بالإكزيما صعوبة في إدارة حالتهم، وأحد العوامل التي تؤثر على شدة وتواتر نوبة الأكزيما هو الطقس، حيث يجد الكثير من الناس أن الإكزيما لديهم تزداد سوءًا في الشتاء عندما يكون الهواء باردًا ورطبًا لكن الطقس الدافئ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإكزيما إذا كنت تعاني من الإكزيما ووجدت أن أشهر الصيف صعبة بشكل خاص بالنسبة لك ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإدارة حالتك بشكل أفضل.

إذا وجدت أن الإكزيما لديك تزداد سوءًا في الصيف ، فقد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة إلى جانب الحرارة نفسها التي ترفع درجة حرارة الجسم ، هناك زيادة في التعرق خلال فصل الصيف حيث يحتوي العرق على أملاح مختلفة يمكن أن تهيج الجلد المكسور أو المتشقق لدى الأشخاص المصابين بالإكزيما علاوة على ذلك ، عندما تكون في الداخل خلال فصل الصيف ، يمكن أن يكون لتكييف الهواء تأثير تجفيف للبشرة الحساسة ، مما يجعلك أكثر عرضة للحكة، ويجد بعض الأشخاص المصابين بالأكزيما أن حبوب اللقاح الموسمية تسبب التوهجات، و تشمل المحفزات المحتملة الأخرى في الصيف السباحة في حمام مكلور (يمكن للكلور أن يهيج الجلد).

كيف أوقف نوبات تهيج الإكزيما في الصيف؟ يمكنك القيام بأشياء مختلفة لإدارة نوبات الإكزيما عندما يكون الطقس حارًا. فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد.

-ارتدِ ملابس فضفاضة من أقمشة طبيعية تسمح بمرور الهواء مثل القطن أو الكتان تجنب الملابس ذات الألياف الخشنة والخشنة.

-اشرب الكثير من الماء و حافظ على رطوبتك .

-احتفظ بالمستحضرات والمواد الهلامية في الثلاجة للمساعدة في الحفاظ على بشرتك باردة.

-استحم ورطب بشرتك بعد السباحة.

-استخدم مناشف التبريد أو منشفة باردة لمسح العرق بشكل دوري.

-احتفظ بأماكن مثل انحناءات المرفقين وظهر الركبتين جافة (تميل الأكزيما إلى التوهج في هذه المناطق بسبب العرق).

-خذ حمامًا باردًا (الماء الساخن يمكن أن يكون له تأثير تجفيف على الجلد).

-تجنب الصابون والمنظفات القاسية.

-جفف بشرتك بالتربيت عليها بدلًا من فركها بعد الاستحمام.

-استخدم مرطبًا كل يوم لحماية بشرتك. هذا بمثابة حاجز ضد العوامل البيئية.

-تجنب القيام بالأنشطة الشاقة في الهواء الطلق أثناء النهار، التزم بالخروج في الصباح الباكر وفي المساء عندما يكون الجو باردًا.

-تجنب التغيرات السريعة في درجات الحرارة.

-استخدم واقي الشمس كل يوم ، ويفضل الواقي الشمسي المعدني.

-حاول تحديد مسببات الحساسية للإكزيما وتجنبها .

إذا لم تنجح تعديلات نمط الحياة والعلاجات المنزلية وكنت تعاني من نوبات الإكزيما الشديدة في موسم الصيف ، فمن الجيد استشارة طبيب الأمراض الجلدية. يمكنهم مساعدتك في اكتشاف المواد المسببة للحساسية وإعطائك نصائح حول أفضل السبل لحماية بشرتك.