تطوير المدن الكبرى.. تنمية حضارية لمدينة إدفو وأسوان من مسارات سياحية وطرق داخلية

مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، يهدف إلى تطوير العواصم والمدن الكبرى بكل محافظة، وإتاحة وحدات سكنية للمواطنين، ويحظى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى باهتمام الدولة وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"؛ حيث تعول عليه الدولة المصرية الكثير لتحقيق التنمية الحضرية لعدد من عواصم المحافظات.

ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالى الملحة من خلال توفير رصيد سكنى للفئات الأقل دخلا، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية فى العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أى ضرر للسكان ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق.

يأتى مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وغير المخططة على مستوى الجمهورية، كما يستهدف مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، إعادة استخدام الأراضى الفضاء ملك الدولة.

ويجرى تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمحافظة أسوان حيث يجرى إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

وكذلك تم الانتهاء من الطرق الداخلية من أبرزها المسار السياحى بمدينة إدفو، والذى يضم طرق كورنيش النيل وشوارع المركز والمعبد والبنوك والمستشفى بطول 5 كيلو متر وبتكلفة 18 مليون جنيه.

وبالتوازى جارى رصف عدد من الشوارع داخل مناطق أطلس وحى العقاد بمدينة أسوان، بأطوال تصل إلى 13 كيلو متر، وبتكلفة 36 مليون جنيه، منها شوارع منطقة أطلس بطول 4 كيلومتر، وبتكلفة 8 مليون جنيه، بجانب الشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان بأطوال تصل إلى 9 كيلو وبتكلفة 28 مليون جنيه.

يأتى ذلك بالتوازى مع استكمال الجهود الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين بمدينة أسوان، وكذلك استكمال مشروع الهوية البصرية، وتطوير شارع كورنيش النيل القديم والجديد بمدينة أسوان وغيرها من المشروعات الحضارية الجارية بمدينة أسوان.

من ناحية أخرى، تسابق وزارة النقل الزمن لإنهاء مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كيلو متر أسوان / توشكى، والذى تم إنهاء 35 % منه، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية حيث سيتم التوصية بتخصيص حارات للحافلات السياحية والملاكى، وأخرى للنقل الثقيل من أجل الحد تماماً من الحوادث المرورية، وهو الذى تم تنفيذه فى مشروع ازدواج طريق أسوان / السباعية بطول 125 كم، كما أنه سيتم تكاتف الجهود لرفع كفاءة مسافة 85 كيلو متر من طريق عمدا والسبوع.