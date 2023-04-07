اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحويلات مرورية بالاوتوستراد لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:16 ص
تحويلات مرورية بالاوتوستراد لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. اعرف التفاصيل تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع عدد "3 قواعد خرسانية"، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 ولمدة تسعة أيام وذلك على النحو التالى:
 
حركة المركبات المتجهة لمناطق التبين تسلك يميناً الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" تحديداً فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة "150م" تقريباً فيساراً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.
 
حركة المركبات المتجهة لمناطق المعادى تسلك الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" فيميناً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

مرور تحويلات مرورية

الداخلية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

المرور يجرى تحويلة مرورية بسبب غلق محور المشير طنطاوى فى اتجاه مدينة نصر

الإثنين، 27 مارس 2023 01:36 م

خريطة الطرق المغلقة.. غلق كوبرى أحمد عرابى جزئيا أسبوعا بسبب إصلاحات.. تحويلات مرورية بسبب أعمال تطوير أعلى دائرى المريوطية.. إنشاء محور 26 يوليو الجديد وتوسعة المحور القديم.. وغرف عمليات لمتابعة حركة المركبات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:00 م

تحويلات مرورية بالمقطم بسبب أعمال تطوير شبكة صرف صحى لمدة 9 أيام

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:01 ص

المرور: غلق كلى لكوبرى فيصل 3 أيام وإجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات

الخميس، 02 فبراير 2023 01:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة