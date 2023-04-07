تحويلات مرورية بالاوتوستراد لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. اعرف التفاصيل

تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع عدد "3 قواعد خرسانية"، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 ولمدة تسعة أيام وذلك على النحو التالى:
حركة المركبات المتجهة لمناطق التبين تسلك يميناً الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" تحديداً فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة "150م" تقريباً فيساراً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.
حركة المركبات المتجهة لمناطق المعادى تسلك الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" فيميناً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.
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