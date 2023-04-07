تحرير 31 محضر ورفع 650 حالة إشغال طريق فى حملة بحى وسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والصيدليات، وأسفرت عن تحرير 31 محضر وتوجيه 7 إنذارات ورفع 650 حالة إشغال وحاجز، وتحصيل مبلغ 39 ألف جنيه، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين .

وقادت الحملة عزة سعد رئيس حي وسط ويحيي زكريا سكرتير عام الحي، حيث جابت شوارع :الميناء الشرقية،الغرفة التجارية ،الشهداء بلوناك، محطة الرمل، سعد وصفية زغلول ،سكر والبخت، طلعت حرب، كلية الطب، محطة مصر ،وحسين فهمي .

أسفرت الحملة ،عن تحرير عدد 6 محاضر بمعرفة إدارة تموين وسط لعدم الإعلان عن الأسعار ،وتحرير عدد 6 محاضر بمعرفة تفتيش الأغذية التابع لمديرية الصحة 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية +3 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية،وكذلك تحرير عدد 5 إنذارات لمخالفة قانون العمل بمعرفة التفتيش العمالي ،وعدد 8 محاضر بمعرفة الأمن الصناعى لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء وتحرير عدد 11 محضر وعدد 2 إنذار بمعرفة إدارة شؤون البيئة لمخالفة قانون البيئة ،كما أسفرت عن تحصيل غرامات فورية قدرها 39 ألف جنيه غرامات فورية 31 ألف لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالاشغالات و 8 آلاف جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية، ورفع 650 حالة إشغال بمعرفة إدارة أشغال الطريق بالحي.

على صعيد آخر ، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر السلع بالأسواق و صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.



جانب من حملة حي وسط الاسكندرية



حملة مكبرة حي وسط الاسكندرية



حملة مكبرة لرفع الاشغالات حي وسط الإسكندرية







