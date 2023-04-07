انطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثاني لنقابة المهندسين بالإسكندرية

وافتتحت مباريات الدورة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، بالتعاون مع لجنة النشاط الرياضي برئاسة المهندس أحمد محمود بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ولاعبي الفرق المشاركة بالبطولة ، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفي، المهندس محمد الرشيدى، المهندس كريم عزت، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصي، المهندس محمد سعيد.

وأبدى الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثاني بمشاركة عدد كبير جدا من فرق شباب المهندسين.

وأضاف أن النقابة تفتح أبوابها لكافة الشباب للمشاركة فى جميع أنشطتها وليس فقط الأنشطة الترفيهية وانها تعمل دائماً لدعم الشباب .

ومن جانبه أشاد الكابتن محمد ابراهيم والكابتن أشرف عبد الحليم ، نجوم نادي الاتحاد السكندري السابقين بتنظيم مثل هذه البطولات ومشاركة الشباب بها ، وأنهم سعداء للمشاركة افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين ومن أعمار مختلفة.

وأضافوا أنهم على أتم الاستعداد للمشاركة فى كافة الأنشطة التى ستخوضها نقابة المهندسين بالإسكندرية وكافة الأنشطة الرياضية الداعمة للشباب.